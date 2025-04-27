Большое количество бананов и брокколи эффективно снижает давление ‒ исследование

Команда ученых из Университета Ватерлоо в Канаде в ходе исследования показала, что употребление большего количества бананов и брокколи может быть ключом к снижению артериального давления. Это может быть даже более эффективно, чем простое сокращение потребления соли.

— Эти продукты богаты калием — минералом, который давно известен тем, что помогает бороться с гипертонией, — говорится в сообщении.

Эффект калия

И калий, и натрий являются электролитами — веществами, которые помогают организму посылать электрические сигналы для сокращения мышц, влияют на количество воды в организме и выполняют другие важные функции.

В частности, калий помогает организму выводить больше натрия через мочу, что может помочь снизить артериальное давление.

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Кроме того, калий может расслаблять стенки кровеносных сосудов, что еще больше способствует снижению артериального давления.

Как объяснила докторант кафедры прикладной математики Мелисса Штадт, первые люди ели много фруктов и овощей, и в результате регуляторные системы нашего организма могли эволюционировать, чтобы лучше функционировать при диете с высоким содержанием калия и низким содержанием натрия.

Пол имеет значение

В то время как предыдущие исследования показали, что увеличение потребления калия может помочь контролировать артериальное давление, канадские ученые разработали математическую модель, которая успешно определяет, как соотношение калия и натрия влияет на организм.

Модель также определяет, как пол может влиять на связь между калием и артериальным давлением. Исследование показало, что у мужчин гипертония развивается легче, чем у женщин в пременопаузе, но они также с большей вероятностью положительно реагируют на более высокое соотношение калия и натрия.

Другие продукты, богатые калием, включают курагу, листовую зелень, картофель, авокадо, апельсины и дыни.

Источник: Express

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