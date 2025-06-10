Чи можна зберігати банани в холодильнику без шкоди для їхнього смаку

Банани – один із найпопулярніших фруктів у світі, але їх правильне зберігання викликає безліч запитань. Багато хто помічав, що ці тропічні плоди поводяться в холодильнику незвично – їхня шкірка швидко темніє, хоча м’якоть може залишатися цілком їстівною.

Факти ICTV дізнавалися, чи можна зберігати банани в холодильнику, як робити це правильно і які процеси відбуваються з фруктом за низьких температур.

Чи безпечно зберігати банани в холодильнику: що відбувається при зниженні температури

Банани належать до клімактеричних фруктів, які продовжують дозрівати після збору врожаю. Цей процес регулюється рослинним гормоном – етиленом.

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За кімнатної температури банани активно виділяють етилен, що призводить до швидкого дозрівання, а потім і перезрівання плодів. Коли банани потрапляють до холодильника, де температура зазвичай становить +4…+8°C, у їхніх клітинах відбуваються важливі зміни.

Чому небажано зберігати банани в холодильнику:

Уповільнення метаболізму – процеси дозрівання практично зупиняються

Пошкодження клітинних мембран – особливо в шкірці, де містяться поліфеноли

Активація ферментів поліфенолоксидази – що призводить до окислення і потемніння

Цікаво, що почорніння шкірки в холодильнику – це не ознака псування, а природна реакція на холод. Дослідження показали, що за температури +13°C і нижче в клітинах шкірки починається процес, аналогічний тому, що відбувається під час нарізання яблук – окислення поліфенолів.

Холодильник підійде для зберігання бананів у таких випадках:

Якщо плоди вже досягли ідеального ступеня зрілості (рівномірно жовтий колір із можливими невеликими коричневими крапками), холодильник допоможе зберегти їх у такому стані на 2-3 дні довше.

За температури повітря вище +25°C банани перезрівають надзвичайно швидко, і холодильник стає оптимальним рішенням.

Якщо ви купили багато бананів, частину можна залишити за кімнатної температури, а вже дозрілі екземпляри перемістити в холодильник.

Як правильно зберігати банани в холодильнику, щоб вони не зіпсувалися

Щоб мінімізувати негативний вплив холоду:

Використовуйте паперовий пакет – він захистить банани від різкого перепаду температур і надмірної вологості.

Оберніть плодоніжку харчовою плівкою або фольгою, це зменшить виділення етилену.

Оптимально зберігати банани в зоні свіжості холодильника або в найтеплішому відділенні (зазвичай це верхні полиці дверцят).

Не зберігайте поруч з іншими фруктами – особливо з яблуками, грушами та авокадо, які виділяють багато етилену.

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