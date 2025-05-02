В Индии более 100 детей заболели из-за мертвой змеи в школьном обеде

Правозащитники Индии расследуют случай, когда более 100 детей заболели после школьного обеда, в котором обнаружили мертвую змею. Инцидент зафиксировали в городе Мокама (штат Бихар).

Змея на кухне

По официальной информации, из-за мертвой змеи в школьной столовой, могли отравиться примерно 500 детей, хотя заболело 100.

Местные жители в знак протеста перекрыли дорогу и требуют от чиновников штата предоставить подробный отчет о состоянии здоровья детей в течение последних двух недель.

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Бесплатное школьное питание было впервые введено в 1925 году в Ченнае для детей из бедных семей.

Это одна из крупнейших программ в мире, созданная для борьбы с голодом и повышения посещаемости школ.

Однако родители неоднократно присылали жалобы из-за несоблюдения правил гигиены. В 2013 году в результате загрязненной пестицидами пищи умерло 23 школьника.

Первая помощь при отравлении пищей

С легким пищевым отравлением можно справиться в домашних условиях. Основные принципы первой помощи:

Промывание желудка: выпейте 1-2 литра теплой кипяченой воды, добавив 1 ст. ложку соды на 1 литр. Повторяйте процедуру 2-3 раза, пока в рвоте не появятся чистые промывные воды.

После этого рекомендуют принять энтеросорбенты для уменьшения концентрации токсинов в кишечнике. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом и внимательно прочитайте инструкцию.

Наиболее опасным последствием пищевого отравления является обезвоживание. Чтобы этого избежать, больному нужно пить воду каждые 10 минут.

Можно использовать зеленый или черный чай (некрепкий) и негазированную минеральную воду.

Источник : ВВС

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