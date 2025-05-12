Ученые доказали негативное влияние на детей даже короткой рекламы вредной еды

Команда ученых из Ливерпульского университета в ходе исследования показала, что дети будут потреблять значительно больше калорий в день после просмотра всего пяти минут рекламы нездоровой пищи.

— Молодые люди, которые видели или слышали рекламу продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли, потребляли в среднем 130 дополнительных калорий, что эквивалентно двум ломтикам хлеба, — говорится в сообщении.

Исследование

В исследовании приняли участие 240 детей в возрасте от семи до 15 лет из школ в Мерсисайде. В двух отдельных случаях им показывали или проигрывали по пять минут рекламу вредной еды, а затем рекламу непищевых продуктов.

Затем им предложили закуски, такие как виноград или шоколадные батончики, а позже — обед с разнообразными солеными, сладкими и полезными блюдами.

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Результаты

Авторы подсчитали, что после просмотра рекламы дети потребляли на 58 калорий больше в виде закусок и на 73 калории больше за обедом, чем после просмотра рекламы непищевых продуктов.

Исследование также показало, что влияние на потребление калорий было одинаковым независимо от того, рекламировались ли конкретные продукты питания или представляли собой общую рекламу брендов быстрого питания.

— Это первое исследование, показывающее, что реклама продуктов питания, ориентированная только на бренд, влияет на то, что едят дети, — отметила ведущий автор исследования и профессор маркетинга продуктов питания и здоровья детей Эмма Бойланд.

По словам ученой, выяснилось, что дети не просто едят больше сразу после рекламы еды, но и через пару часов после того, как увидели рекламу.

Принятие необходимых мер

По словам экспертов, детское ожирение упорно остается высоким, причем дети в самых неблагополучных районах сталкиваются с показателями, которые более чем в два раза выше, чем у их сверстников.

Педиатры признают, что справиться с этим кризисом невозможно без принятия необходимых мер, таких как регулирование пищевой промышленности.

Источник : The Guardian

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