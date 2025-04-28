Смертоносная еда: ученые показали продукты, которые укорачивают жизнь

Международная команда ученых в ходе исследований, проведенных в США и Великобритании, показала, что употребление большого количества ультраобработанных продуктов питания (УПП) увеличивает риск ранней смерти.

— Каждое дополнительное потребление 10% таких продуктов, как хлеб, пирожные и готовые блюда, увеличивает риск смерти человека до достижения им 75 лет на 3%, — говорится в сообщении.

Статистика смертности

По данным статьи в Американском журнале профилактической медицины, УПП настолько вредны для здоровья, что в некоторых странах они становится причиной каждой седьмой преждевременной смерти.

Обзор данных о питании и смертности в восьми странах показал, что УПП связаны с 124 107 случаями ранней смерти в США в год и 17 781 смертью в год в Англии.

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Энергия за счет УПП

— Преждевременные смерти, связанные с потреблением ультраобработанных продуктов, значительно увеличиваются в зависимости от их доли в общем потреблении энергии людьми. Высокое потребление УПП может существенно повлиять на здоровье, — заключили исследователи.

Самые высокие показатели смертности наблюдаются в странах, где население получает наибольшее количество энергии за счет потребления УПП.

В Англии этот показатель составляет 53,4%, согласно Национальному исследованию диеты и питания, проведенному в 2018-19 годах. Но в США он еще выше — 54,5%.

Борьба с УПП

Авторы исследований настоятельно призвали правительства по всему миру принять смелые меры по борьбе с УПП, включая более жесткое регулирование маркетинга продуктов питания и продажи продуктов питания в школах и на рабочих местах, а также налоги на УПП для сокращения продаж.

Источник : The Guardian

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