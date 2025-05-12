Науковці довели негативний вплив на дітей навіть короткої реклами шкідливої їжі

Команда науковців з Ліверпульського університету в ході дослідження показала, що діти споживатимуть значно більше калорій на день після перегляду лише п’яти хвилин реклами нездорової їжі.

– Молоді люди, які бачили або чули рекламу продуктів з високим вмістом насичених жирів, цукру і солі, споживали в середньому 130 додаткових калорій, що еквівалентно двом скибочкам хліба, – йдеться в повідомленні.

Дослідження

У дослідженні взяли участь 240 дітей віком від 7 до 15 років зі шкіл у Мерсисайді. У двох окремих випадках їм показували або програвали по п’ять хвилин рекламу шкідливої їжі, а потім рекламу нехарчових продуктів.

Потім їм запропонували закуски, як-от виноград або шоколадні батончики, а пізніше – обід із різноманітними солоними, солодкими та корисними стравами.

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Результати

Автори підрахували, що після перегляду реклами діти споживали на 58 калорій більше у вигляді закусок і на 73 калорії більше за обідом, ніж після перегляду реклами нехарчових продуктів.

Дослідження також показало, що вплив на споживання калорій був однаковим незалежно від того, рекламувалися конкретні продукти харчування чи загалом бренди швидкого харчування.

– Це перше дослідження, яке показує, що реклама продуктів харчування, орієнтована тільки на бренд, впливає на те, що їдять діти, – зазначила провідна авторка дослідження і професорка маркетингу продуктів харчування та здоров’я дітей Емма Бойланд.

За словами вченої, з’ясувалося, що діти їдять більше не лише одразу після реклами їжі, а й через кілька годин після неї.

Вжиття необхідних заходів

За словами експертів, дитяче ожиріння наполегливо залишається високим, причому діти в найнеблагополучніших районах стикаються з показниками, які більш ніж удвічі вищі, ніж у їхніх однолітків.

Педіатри визнають, що впоратися з цією кризою неможливо без вжиття необхідних заходів, таких як регулювання харчової промисловості.

Джерело : The Guardian

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