Вспышка холеры в Анголе: с начала года зафиксировано более 20 тыс. случаев
Ангола борется со вспышкой холеры: за последние сутки зафиксировали 233 случая, три из них летальные.
Почему распространяются холера
По данным отчета Министерства здравоохранения, с начала года в стране было зарегистрировано 20 050 больных, из которых 612 человек умерло. Возрастной диапазон пострадавших составляет от 2 до 100 лет.
Первый случай в этом году был зарегистрирован в январе, и болезнь быстро распространилась на большинство провинций страны.
С тех пор новые случаи продолжают регистрироваться ежедневно. За последние 24 часа зафиксировано 233 пациента и три смерти.
ВОЗ отмечает, что в течение последних десятилетий Ангола сталкивается с периодическими вспышками холеры, пик которых приходится на сезон дождей.
Опасность болезни
Холера — это острое кишечное заболевание, которое передается через загрязненную пищу и воду.
Клинические симптомы включают диарею, рвоту и мышечные судороги. С момента попадания в организм бактерий до появления первых симптомов может пройти от 5-6 часов до 5 дней.
Инкубационный период длится 24-48 часов. У многих инфицированных холерным вибрионом болезнь имеет бессимптомное течение.
Особая опасность в том, что человек может не знать о болезни и заражать окружающих в течение 7-14 дней.
Без надлежащей медицинской помощи холера может привести к смерти.
Источник: MedicalXpress