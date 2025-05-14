Вспышка холеры в Анголе: с начала года зафиксировано более 20 тыс. случаев

Ангола борется со вспышкой холеры: за последние сутки зафиксировали 233 случая, три из них летальные.

Почему распространяются холера

По данным отчета Министерства здравоохранения, с начала года в стране было зарегистрировано 20 050 больных, из которых 612 человек умерло. Возрастной диапазон пострадавших составляет от 2 до 100 лет.

Первый случай в этом году был зарегистрирован в январе, и болезнь быстро распространилась на большинство провинций страны.

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С тех пор новые случаи продолжают регистрироваться ежедневно. За последние 24 часа зафиксировано 233 пациента и три смерти.

ВОЗ отмечает, что в течение последних десятилетий Ангола сталкивается с периодическими вспышками холеры, пик которых приходится на сезон дождей.

Опасность болезни

Холера — это острое кишечное заболевание, которое передается через загрязненную пищу и воду.

Клинические симптомы включают диарею, рвоту и мышечные судороги. С момента попадания в организм бактерий до появления первых симптомов может пройти от 5-6 часов до 5 дней.

Инкубационный период длится 24-48 часов. У многих инфицированных холерным вибрионом болезнь имеет бессимптомное течение.

Особая опасность в том, что человек может не знать о болезни и заражать окружающих в течение 7-14 дней.

Без надлежащей медицинской помощи холера может привести к смерти.

Источник: MedicalXpress

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