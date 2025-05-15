Попил воды из горного источника: на Львовщине спасают 60-летнего мужчину с гепатитом А
Специалисты Львовской областной инфекционной больницы спасают 60-летнего мужчину, поступившего в тяжелом состоянии с диагнозом гепатит А. Как выяснилось, во время отдыха в Карпатах он напился воды из горного источника.
История болезни
Как сообщил врач-инфекционист Ярина Чикайло, которая принимала больного, 60-летний мужчина поступил в больницу в субботу вечером 10 мая. Он жаловался на общую слабость мышц, озноб, повышенную температуру тела.
— Признаки недомогания у мужчины были уже три недели. В понедельник, 12 мая, его перевели в реанимацию. Его состояние – стабильно тяжелое, — говорится в сообщении.
Пациент рассказал врачам, что во время отдыха в Карпатах Ивано-Франковской области, он пил проточную воду из горного источника.
Вспышки гепатита А
Сейчас в Украине в разных регионах фиксируют вспышки гепатита А, в частности, в Киеве и на Закарпатье, в селе Иза Хустского района.
Как сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Тимко-Иванченко, в этом году в регионе зафиксировано уже 34 случая гепатита А, из них четыре случая – в апреле.
Что такое гепатит А
Гепатит А (болезнь Боткина) – это острая вирусная инфекция, поражающая печень. Заболевание вызывает вирус гепатита А, который в основном передается через грязные руки, зараженную воду, инфицированные вирусом овощи и фрукты, через близкий контакт с больным, общую посуду, полотенца и т.д.
У этого заболевания очень длинный инкубационный период. С момента попадания возбудителя в организм человека до появления первых клинических признаков заболевания может пройти до 45 суток.
Человек наиболее заразен тогда, когда еще не имеет классических симптомов воспаления печени – пожелтение склеры, слизистых, кожных покровов. Больной может испытывать незначительное недомогание, повышение температуры, усталость. И в этот период больной наиболее опасен для окружающих.