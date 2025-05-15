Попив води з гірського джерела: на Львівщині рятують 60-річного чоловіка з гепатитом А

Фахівці Львівської обласної інфекційної лікарні рятують 60-річного чоловіка, якого госпіталізували у важкому стані з діагнозом гепатит А. Як з’ясувалося, під час відпочинку в Карпатах він напився води з гірського джерела.

Історія хвороби

Як повідомила лікарка-інфекціоністка Ярина Чикайло, яка приймала хворого, 60-річний чоловік був госпіталізований у лікарню в суботу ввечері 10 травня. Він скаржився на загальну слабкість м’язів, озноб, підвищену температуру тіла.

– Ознаки нездужання у чоловіка були вже три тижні. У понеділок, 12 травня, його перевели в реанімацію. Його стан – стабільно важкий, – ідеться в повідомленні.

Пацієнт розповів лікарям, що під час відпочинку в Карпатах Івано-Франківської області, він пив проточну воду з гірського джерела.

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Спалахи гепатиту А

Наразі в Україні в різних регіонах фіксують спалахи гепатиту А, зокрема в Києві та на Закарпатті, в селі Іза Хустського району.

Як повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко, цьогоріч у регіоні зафіксовано вже 34 випадки гепатиту А, з них чотири випадки – у квітні.

Що таке гепатит А

Гепатит А (хвороба Боткіна) – це гостра вірусна інфекція, що вражає печінку. Захворювання спричиняє вірус гепатиту А, який здебільшого передається через брудні руки, заражену воду, інфіковані вірусом овочі та фрукти, через близький контакт із хворим, спільний посуд, рушники тощо.

У цього захворювання дуже довгий інкубаційний період. З моменту потрапляння збудника в організм людини до появи перших клінічних ознак захворювання може пройти до 45 діб.

Людина найбільш заразна тоді, коли ще не має класичних симптомів запалення печінки – пожовтіння склери, слизових, шкірних покривів. Хворий може відчувати незначне нездужання, підвищення температури, втому. І в цей період хворий найбільш небезпечний для людей навколо.

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