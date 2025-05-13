Вспышка гепатита А на Закарпатье: объявлен карантин и запрещены свадьбы

В селе Иза Хутского района Закарпатской области специалистами местного Центра профилактики и контроля болезней зафиксирована вспышка вирусного гепатита А. В связи с ростом заболеваемости местные власти ввели карантин и запретили проведение массовых мероприятий.

Об этом сотрудники Хустского городского совета сообщили на своей странице в Facebook.

— Карантинные мероприятия продлятся, по меньшей мере, до 21 июня. Такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, — говорится в сообщении.

Карантинные ограничения

Сообщается, что в селе установлены признаки чрезвычайной ситуации биологического характера. Закрыты все учебные заведения, а жителей призывают избегать собраний, ограничить социальные контакты, употреблять только кипяченую или бутилированную воду и соблюдать правила личной гигиены.

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При появлении симптомов, таких как тошнота, боль в животе или желтуха, рекомендуют немедленно обращаться к врачу.

Санитарные службы приступили к проверке торговых объектов, проводят отбор проб, дезинфекцию воды и обследование контактных лиц.

Отметим, что Иза – закарпатское село, которое называют столицей лозоплетения. Вдоль дороги расположен рынок изделий из лозы – от сувениров до мебели.

Гепатит А

Гепатит А — острое вирусное заболевание печени, которое передается преимущественно фекально-оральным путем через грязные руки, инфицированную воду, немытые овощи и фрукты.

Инкубационный период длится до 45 дней. Человек может быть заразен еще до появления характерных симптомов, поэтому особенно важно соблюдение гигиены и профилактических мер.

Источник: Хустский горсовет

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