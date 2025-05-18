Освежает и поддерживает здоровье кишечника: врач назвал самый полезный фруктовый сок

Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб в своем Instagram объяснил, почему вишневый сок заслуживает места в нашем рационе.

— Большинство соков – это просто сахар без клетчатки и гораздо полезнее есть целые фрукты. Однако исключение можно сделать для соков, богатых антиоксидантами и полифенолами, — говорит врач.

Если ищете напиток, который не только освежает, но и поддерживает здоровье кишечника, медик рекомендует обратить внимание на кислый вишневый сок.

Польза вишневого сока

По словам медика, именно вишневый сок особенно эффективен при воспалительных заболеваниях кишечника.

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Исследования показывают, что благодаря антоцианам и хлорогеновым кислотам он может уменьшать воспаление, а также поддерживать здоровую микрофлору кишечника, которая превращает эти вещества в противовоспалительные соединения.

Фруктовый сахар

А еще, как отметил гастроэнтеролог, вишневый сок содержит природный мелатонин, поэтому отлично подходит как вечерний напиток. Диетолог советует разбавлять сок холодной водой или использовать в полезных безалкогольных коктейлях.

— Главное – выбирать 100% натуральный сок без добавленного сахара, — настаивает специалист.

По словам врача, фруктовый сахар в составе цельных продуктов – не враг, ведь идет вместе с витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. В то время как избыток рафинированного сахара в обработанных напитках – настоящий риск для здоровья.

Источник: Джозеф Салхаб

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