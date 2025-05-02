Кофе и старение: ученые выяснили, как влияет на организм 4-6 порций ежедневно

Новое исследование показало, что регулярное потребление кофе поможет сохранить в почтенном возрасте физическую активность и энергию. Для этого нужно пить всего 4-6 порций ежедневно.

Кофе — эликсир молодости

Оказывается, кофе — настоящий эликсир активного и здорового долголетия. Да-да, бабушка с чашечкой кофе может быть значительно бодрее того, кто считает этот напиток вредным.

Ученые наблюдали за более чем тысячей жителей Амстердама в возрасте от 55 лет. Участников оценивали по специальной шкале, которая фиксировала важные показатели: потерю веса, мышечную слабость, скорость ходьбы, общее истощение и уровень физической активности.

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Результаты семилетнего эксперимента показали, что сторонники кофе меньше страдали от основных признаков старческой немощности.

Исследователи объясняют это действием полезных веществ, которые содержит кофе: антиоксидантов, полифенолов и соединений, которые уменьшают воспалительные процессы в организме, защищают мышечную ткань и способствуют лучшему метаболизму глюкозы.

Кроме того, кофе богат витаминами B2, B3, магнием, калием, которые поддерживают нервную и сердечно-сосудистые системы, а также улучшают метаболизм.

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов подтверждает: до 400 мг кофеина в день (то есть 3-5 чашек) — вполне безопасно для здоровья.

Источник: Springer Nature

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