Освіжає і підтримує здоров’я кишківника: лікар назвав найкорисніший фруктовий сік

Гастроентеролог Джозеф Салхаб у своєму Instagram пояснив, чому вишневий сік заслуговує на місце в нашому раціоні.

– Більшість соків – це просто цукор без клітковини і набагато корисніше їсти цілі фрукти. Однак виняток можна зробити для соків, багатих на антиоксиданти та поліфеноли, – каже лікар.

Якщо шукаєте напій, який не лише освіжає, а й підтримує здоров’я кишківника, медик рекомендує звернути увагу на кислий вишневий сік.

Користь вишневого соку

За словами медика, саме вишневий сік особливо ефективний у разі запальних захворювань кишківника.

Зараз дивляться

Дослідження показують, що завдяки антоціанам і хлорогеновим кислотам він може зменшувати запалення, а також підтримувати здорову мікрофлору кишківника, яка перетворює ці речовини на протизапальні сполуки.

Фруктовий цукор

А ще, як зазначив гастроентеролог, вишневий сік містить природний мелатонін, тож чудово підходить як вечірній напій. Дієтолог радить розбавляти сік холодною водою або використовувати в корисних безалкогольних коктейлях.

– Головне – обирати 100% натуральний сік без доданого цукру, – наполягає фахівець.

За словами лікарки, фруктовий цукор у складі цільних продуктів – не ворог, адже йде разом із вітамінами, клітковиною та антиоксидантами. Тоді як надлишок рафінованого цукру в оброблених напоях – справжній ризик для здоров’я.

Джерело: Джозеф Салхаб

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.