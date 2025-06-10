Ученые бьют тревогу по поводу роста рака аппендикса среди молодых людей

Команда американских ученых в ходе исследования показала, что рак аппендикса становится все более распространенным среди молодого поколения, что отражает тенденцию, которая наблюдается в отношении других видов рака с 1990-х годов.

Крайне редкий вид рака

Согласно исследованию, уровень заболеваемости раком среди представителей поколения X был в два-три раза выше, чем среди людей, родившихся в 1940-х годах. Уровень заболеваемости среди старших миллениалов, родившихся в 1980-х годах, был более чем в четыре раза выше.

Даже при таком росте рак аппендикса по-прежнему остается крайне редким. Врачи диагностируют около 3 000 новых случаев в Соединенных Штатах каждый год, по сравнению с более чем 150 000 случаев рака толстой и прямой кишки.

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— Результаты получены в то время, когда растет обеспокоенность по поводу более раннего начала некоторых видов рака, включая колоректальный, рак молочной железы и рак почек, — говорится в сообщении.

Эффект последующих поколений

В полученных результатах ученые описывают так называемый эффект “когорты рождения”, или заболевание, которое становится более распространенным среди последующих поколений.

По словам онкологов, такой эффект подтверждает идею о том, что люди, родившиеся после определенного времени, подвергались схожему воздействию чего-то, что увеличивает риск рака больше, чем люди, родившиеся десятилетиями ранее.

А тот факт, что исследователи наблюдали схожие эффекты поколений при колоректальном раке и раке желудка, позволяет предположить, что между этими видами рака и раком аппендикса могут быть некоторые общие факторы риска.

Питание как фактор риска

Онкологи отмечают, что потребление ультраобработанных продуктов питания увеличилось с течением времени. И эти продукты — особенно обработанное мясо и подслащенные сахаром напитки — были связаны с повышенным риском рака толстой кишки.

Показатели метаболических расстройств, таких как ожирение и диабет, которые связаны с раком толстой кишки и желудка, со временем увеличиваются. Молодые люди, в частности, могут все больше подвергаться негативным последствиям ожирения и диабета в период жизни, когда они, возможно, более восприимчивы к развитию рака.

Также считается, что алкоголь и изменения в микробиоме кишечника увеличивают риск возникновения некоторых видов рака желудочно-кишечного тракта, отмечают эксперты.

Источник : NYT

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