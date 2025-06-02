Останавливают рецидив рака лучше лекарств: ученые показали пользу физических упражнений

Команда канадских ученых из Университета Квинс в Кингстоне в ходе исследования с участием пациентов из США, Великобритании, Австралии, Франции, Канады и Израиля показала, что физические упражнения лучше лекарств останавливают рецидив рака после лечения.

— Получено первое четкое доказательство того, что структурированный режим упражнений снижает риск смерти на треть, может остановить рецидив опухолей или развитие нового рака, — говорится в сообщении.

Исследование

В научном эксперименте приняли участие 889 пациентов с раком толстой кишки в период с 2009 по 2023 годы. У большинства (90%) была третья стадия заболевания. Пациенты были случайным образом распределены по группам, которым предстояло принять участие в структурированной программе упражнений (445) или просто получить брошюру о здоровом образе жизни (444).

Участники группы занимались с персональным тренером дважды в месяц, проводя сеансы коучинга и контролируемые занятия, а затем один раз в месяц в течение трех лет.

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Еженедельная цель группы упражнений была эквивалентна трем-четырем прогулкам продолжительностью от 45 до 60 минут, но пациенты могли выбирать, как им стать более активными. Например, некоторые занимались каякингом или катались на лыжах.

Результат

Через пять лет у пациентов в группе упражнений риск рецидива или новых раковых заболеваний был на 28% ниже, чем у пациентов в другой группе. Через восемь лет у тех же пациентов также был на 37% ниже риск смерти, чем у тех, кому просто вручили брошюру о здоровом образе жизни.

По словам ученых, результаты теперь дают четкий ответ: программа упражнений, включающая персонального тренера, снизит риск рецидива или возникновения нового рака, улучшит ваше самочувствие и поможет вам жить дольше.

Источник : The Guardian

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