Вчені б’ють на сполох з приводу зростання раку апендикса серед молодих людей

Команда американських вчених у ході дослідження показала, що рак апендикса стає все більш поширеним серед молодого покоління, що відображає тенденцію, яка спостерігається і в інших видів раку з 1990-х років.

Вкрай рідкісний вид раку

Згідно з дослідженням, рівень захворюваності на рак серед представників покоління X був у два-три рази вищим, ніж серед людей, що народилися в 1940-х роках.

Навіть при такому зростанні рак апендикса, як і раніше, залишається вкрай рідкісним. Лікарі діагностують близько 3 000 нових випадків у Сполучених Штатах щороку, порівняно з більш ніж 150 000 випадків раку товстої та прямої кишки.

Зараз дивляться

– Результати отримані в той час, коли зростає занепокоєння з приводу більш раннього початку деяких видів раку, включаючи колоректальний, рак молочної залози та рак нирок, – йдеться у повідомленні.

Ефект наступних поколінь

В отриманих результатах вчені описують так званий ефект “когорти народження”, або захворювання, яке стає більш поширеним серед наступних поколінь.

За словами онкологів, такий ефект підтверджує ідею про те, що люди, що народилися після певного часу, зазнавали схожого впливу чогось, що збільшує ризик раку більше, ніж люди, що народилися десятиліттями раніше.

А той факт, що дослідники спостерігали схожі ефекти поколінь для колоректальному раку та раку шлунка, дає змогу припустити, що між цими видами раку та раком апендикса можуть бути деякі загальні фактори ризику.

Харчування як фактор ризику

Онкологи зазначають, що споживання ультраоброблених продуктів збільшилося з часом. І ці продукти — особливо оброблене м’ясо та підсолоджені цукром напої — були пов’язані з підвищеним ризиком раку товстої кишки.

Показники метаболічних розладів, таких як ожиріння та діабет, пов’язані з раком товстої кишки та шлунка, з часом збільшуються. Молоді люди, зокрема, можуть все більше наражатися на негативні наслідки ожиріння та діабету в період життя, коли вони, можливо, більш сприйнятливі до розвитку раку.

Також вважається, що алкоголь та зміни у мікробіомі кишечника збільшують ризик виникнення деяких видів раку шлунково-кишкового тракту, зазначають експерти.

Джерело : NYT

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.