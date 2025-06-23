Доступные лекарства: Ляшко объяснил, как государство контролирует фармрынок

За три месяца регулирования фармацевтического рынка украинцы уже сэкономили 832 млн грн на покупке лекарств.

Такие данные обнародовал министр здравоохранения Виктор Ляшко на странице издания Украинская правда.

Как работают новые правила

В рамках выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в Украине снижены цены на 100 самых популярных препаратов, а также на более 200 дополнительных позиций.

Сейчас смотрят

Это касается как лекарств из Национального перечня, так и рецептурных и безрецептурных средств. Среднее снижение цен составляет почти 20%.

С 1 марта по 1 июня украинцы приобрели более 38 млн лекарств на общую сумму 3,63 млрд грн, сэкономив при этом более 832 млн грн.

Кроме того, Министерство здравоохранения (МОЗ) и Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) постоянно расширяют программу «Доступные лекарства» новыми препаратами, в частности против сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, эпилепсии, болезни Паркинсона, а также для паллиативной помощи и медикаменты для лечения пациентов после трансплантаций.

Фокус на пациента, а не фармбизнес

Спрос на лекарства продолжает расти, что способствует развитию мобильных аптечных пунктов и открытию аптек в сельских общинах.

Еще одним важным направлением работы является контроль за наличием лекарств в больницах, работающих в рамках Программы медицинских гарантий.

Минздрав уже начал проверки, как через данные электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ), так и непосредственно в больницах.

Только за три месяца учреждения здравоохранения закупили лекарств через Е-каталог на более чем 3,65 миллиарда гривен.

Однако стоит отметить, что цены на импортные лекарства, которые часто покупают пациенты, растут.

Как отметил министр, это не является уникальным явлением для фармацевтического рынка.

В апреле 2025 года, согласно данным Госстата, инфляция на фармацевтическую продукцию составляла 13,9%.

Однако в мае, по оценке Национального банка Украины, темпы роста цен на фармтовары замедлились, в частности, на фоне укрепления гривны по отношению к доллару США.

Виктор Ляшко также рассказал о завершении формирования Национального каталога цен на лекарственные средства.

В него уже включены все лекарства из Национального перечня, а также рецептурные препараты.

Каждая цена в каталоге базируется на референтных — то есть средних ценах в определенных странах ЕС, что должно предотвратить необоснованные наценки.

Самое важное, на чем подчеркнул министр, это то, что самый дешевый препарат, внесенный в каталог, должен быть доступен в каждой аптеке.

Его цена автоматически указывается в рецепте, что позволяет пациенту принимать взвешенное решение и избегать маркетинговых ловушек.

— Мы строим систему, в центре которой — пациент, а не фармбизнес, — подчеркнул министр.

Источник: Виктор Ляшко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.