Ученые научились использовать бактерии для превращения пластика в парацетамол
Исследователи Эдинбургского университета научились превращать пластиковые бутылки в парацетамол с помощью специально модифицированных бактерий.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Chemistry.
Пластик + бактерии = парацетамол
Чтобы превратить полиэтилентерефталат (ПЭТ), из которого делают пластиковые бутылки, ученые использовали генетически модифицированную бактерию Escherichia coli.
Процесс начинается с химического разложения пластика, после чего новые молекулы потребляются бактериями.
Благодаря катализу получается органическое соединение, которое в итоге становится активным ингредиентом парацетамола.
Всего за сутки ученым удалось переработать 92% пластика и получить ацетаминофен.
Ученые считают, что такой подход не только помогает бороться с проблемой загрязнения пластиком, но и снижает зависимость фармацевтики от нефтепродуктов, которые традиционно используются для производства медикаментов.