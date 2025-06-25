Ученые научились использовать бактерии для превращения пластика в парацетамол

Исследователи Эдинбургского университета научились превращать пластиковые бутылки в парацетамол с помощью специально модифицированных бактерий.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Chemistry.

Пластик + бактерии = парацетамол

Чтобы превратить полиэтилентерефталат (ПЭТ), из которого делают пластиковые бутылки, ученые использовали генетически модифицированную бактерию Escherichia coli.

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Процесс начинается с химического разложения пластика, после чего новые молекулы потребляются бактериями.

Благодаря катализу получается органическое соединение, которое в итоге становится активным ингредиентом парацетамола.

Всего за сутки ученым удалось переработать 92% пластика и получить ацетаминофен.

Ученые считают, что такой подход не только помогает бороться с проблемой загрязнения пластиком, но и снижает зависимость фармацевтики от нефтепродуктов, которые традиционно используются для производства медикаментов.

Источник : ScienceAlert

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