Вчені навчилися використовувати бактерії для перетворення пластику на парацетамол
Дослідники Единбурзького університету навчилися перетворювати пластикові пляшки на парацетамол за допомогою спеціально модифікованих бактерій.
Результати дослідження було опубліковано в журналі Nature Chemistry.
Пластик + бактерії = парацетамол
Щоб перетворити поліетилентерефталат (ПЕТ), з якого роблять пластикові пляшки, вчені використали генетично модифіковану бактерію Escherichia coli.
Процес починається з хімічного розкладання пластику, після чого нові молекули споживаються бактеріями.
Завдяки каталізу виходить органічна сполука, яка врешті стає активним інгредієнтом парацетамолу.
Всього за добу науковцям вдалося переробити 92% пластику та отримати ацетамінофен.
Вчені вважають, що такий підхід не тільки допомагає боротися з проблемою забруднення пластиком, але і знижує залежність фармацевтики від нафтопродуктів, які традиційно використовуються для виробництва медикаментів.