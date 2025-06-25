Вчені навчилися використовувати бактерії для перетворення пластику на парацетамол

Дослідники Единбурзького університету навчилися перетворювати пластикові пляшки на парацетамол за допомогою спеціально модифікованих бактерій.

Результати дослідження було опубліковано в журналі Nature Chemistry.

Пластик + бактерії = парацетамол

Щоб перетворити поліетилентерефталат (ПЕТ), з якого роблять пластикові пляшки, вчені використали генетично модифіковану бактерію Escherichia coli.

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Процес починається з хімічного розкладання пластику, після чого нові молекули споживаються бактеріями.

Завдяки каталізу виходить органічна сполука, яка врешті стає активним інгредієнтом парацетамолу.

Всього за добу науковцям вдалося переробити 92% пластику та отримати ацетамінофен.

Вчені вважають, що такий підхід не тільки допомагає боротися з проблемою забруднення пластиком, але і знижує залежність фармацевтики від нафтопродуктів, які традиційно використовуються для виробництва медикаментів.

Джерело : ScienceAlert

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