Пластик в бытовых предметах является причиной 10% смертей от болезней сердца — исследование

Команда американских ученых в ходе исследования выяснила, что химические вещества в бытовых предметах, таких как контейнеры для хранения пищи и упаковки косметических средств, могут быть причиной более 10% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в мире.

Смертоносные фталаты

По словам исследователей, речь идет о фталатах , которые из-за их распространенности называют “вездесущими химикатами”. Чтобы сделать пластик более гибким и прочным, их добавляют в водопроводные трубы, виниловые напольные покрытия, медицинские трубки, садовые шланги и некоторые детские игрушки.

Также фталаты содержатся в пищевой упаковке, моющих средствах, одежде и мебели.

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Найти эти химические вещества можно и в средствах личной гигиены, таких как шампунь, мыло, лак для волос и косметика. Благодаря им ароматы сохраняются дольше.

— Фталаты способствуют воспалению в коронарных артериях, что может ускорить имеющиеся заболевания и привести к острым осложнениям, включая смерть, – отметил старший автор исследования Леонардо Трасанде.

Исследование

В ходе научного эксперимента было изучено влияние одного фталата – диоктилфталата (di-(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP) – на глобальную смертность в 200 странах мира. Ученые проанализировали медицинские и экологические данные из десятков исследований.

DEHP связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, репродуктивным вредом для мужчин и врожденными пороками развития.

Анализ показал, что влияние этого фталата привело к 368,7 тыс. смертей от болезней сердца в 2018 году среди мужчин и женщин в возрасте от 55 до 64 лет во всем мире.

На Африку приходится 30% смертей из-за сердечно-сосудистых заболеваний вследствие DEHP, а на Восточную Азию и Ближний Восток – 25%.

Люди с высокими уровнями этих химических веществ имели больший риск умереть по любой причине, особенно из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Как ограничить влияние фталатов

По словам Леонардо Трасанде, влияние фталатов можно минимизировать.

— Избегайте пластика, насколько это возможно. Уменьшение потребления ультраобработанных продуктов также может снизить уровень химического воздействия, с которым вы контактируете, — подчеркнул ученый.

Он также отметил, что ни в коем случае не следует ставить пластиковые контейнеры в микроволновку или посудомоечную машину, в которых тепло может разрушить покрытие и фталаты будут легче поглощаться.

Также ученый рекомендует:

выбирать лосьоны, стиральные порошки и чистящие средства без запаха;

использовать для хранения продуктов тару из стекла, нержавеющей стали, керамики или дерева;

покупать свежие или замороженные фрукты и овощи вместо консервированных и возделанных;

чаще мойте руки, чтобы удалить из них химические вещества;

избегайте пластиков с маркировкой №3, №6 и №7.

Источник : CNN

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