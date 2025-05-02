Пластик в бытовых предметах является причиной 10% смертей от болезней сердца — исследование
Команда американских ученых в ходе исследования выяснила, что химические вещества в бытовых предметах, таких как контейнеры для хранения пищи и упаковки косметических средств, могут быть причиной более 10% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в мире.
Смертоносные фталаты
По словам исследователей, речь идет о фталатах , которые из-за их распространенности называют “вездесущими химикатами”. Чтобы сделать пластик более гибким и прочным, их добавляют в водопроводные трубы, виниловые напольные покрытия, медицинские трубки, садовые шланги и некоторые детские игрушки.
Также фталаты содержатся в пищевой упаковке, моющих средствах, одежде и мебели.
Найти эти химические вещества можно и в средствах личной гигиены, таких как шампунь, мыло, лак для волос и косметика. Благодаря им ароматы сохраняются дольше.
— Фталаты способствуют воспалению в коронарных артериях, что может ускорить имеющиеся заболевания и привести к острым осложнениям, включая смерть, – отметил старший автор исследования Леонардо Трасанде.
Исследование
В ходе научного эксперимента было изучено влияние одного фталата – диоктилфталата (di-(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP) – на глобальную смертность в 200 странах мира. Ученые проанализировали медицинские и экологические данные из десятков исследований.
DEHP связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, репродуктивным вредом для мужчин и врожденными пороками развития.
Анализ показал, что влияние этого фталата привело к 368,7 тыс. смертей от болезней сердца в 2018 году среди мужчин и женщин в возрасте от 55 до 64 лет во всем мире.
На Африку приходится 30% смертей из-за сердечно-сосудистых заболеваний вследствие DEHP, а на Восточную Азию и Ближний Восток – 25%.
Люди с высокими уровнями этих химических веществ имели больший риск умереть по любой причине, особенно из-за сердечно-сосудистых заболеваний.
Как ограничить влияние фталатов
По словам Леонардо Трасанде, влияние фталатов можно минимизировать.
— Избегайте пластика, насколько это возможно. Уменьшение потребления ультраобработанных продуктов также может снизить уровень химического воздействия, с которым вы контактируете, — подчеркнул ученый.
Он также отметил, что ни в коем случае не следует ставить пластиковые контейнеры в микроволновку или посудомоечную машину, в которых тепло может разрушить покрытие и фталаты будут легче поглощаться.
Также ученый рекомендует:
- выбирать лосьоны, стиральные порошки и чистящие средства без запаха;
- использовать для хранения продуктов тару из стекла, нержавеющей стали, керамики или дерева;
- покупать свежие или замороженные фрукты и овощи вместо консервированных и возделанных;
- чаще мойте руки, чтобы удалить из них химические вещества;
- избегайте пластиков с маркировкой №3, №6 и №7.