В Украине утвержден новый стандарт лечения рака шейки матки: данные
В Украине обновлен стандарт лечения одного из самых опасных онкологических заболеваний женщин — рака шейки матки.
На защите женского здоровья: современный подход
Новый документ разработан при участии ведущих украинских специалистов и основан на последних рекомендациях Европейского общества гинекологической онкологии, радиотерапии и патологии.
Впервые на национальном уровне системно прописаны современные подходы к диагностике, лечению и наблюдению онкопациенток — как на ранних этапах, так и в сложных клинических случаях.
Особое внимание уделяется беременным женщинам и послетерапевтическому наблюдению.
Реестр медико-технической документации содержит не только действующий стандарт, но и клинические рекомендации по проведению скрининга и ведению женщин с предраковыми состояниями.
Напомним, что по статистике, рак шейки матки остается третьим по распространенности онкозаболеванием женской репродуктивной системы в Украине и четвертым — среди причин смертности от рака в мире.
Ежегодно в нашей стране диагностируют около 4 тыс. новых случаев. И именно поэтому обновление стандартов и запуск национальной программы прививок против ВПЧ могут защитить миллионы украинок.
Источник: Государственный экспертный центр Минздоава Украины