В Украине утвержден новый стандарт лечения рака шейки матки: данные

В Украине обновлен стандарт лечения одного из самых опасных онкологических заболеваний женщин — рака шейки матки.

На защите женского здоровья: современный подход

Новый документ разработан при участии ведущих украинских специалистов и основан на последних рекомендациях Европейского общества гинекологической онкологии, радиотерапии и патологии.

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Впервые на национальном уровне системно прописаны современные подходы к диагностике, лечению и наблюдению онкопациенток — как на ранних этапах, так и в сложных клинических случаях.

Особое внимание уделяется беременным женщинам и послетерапевтическому наблюдению.

Реестр медико-технической документации содержит не только действующий стандарт, но и клинические рекомендации по проведению скрининга и ведению женщин с предраковыми состояниями.

Напомним, что по статистике, рак шейки матки остается третьим по распространенности онкозаболеванием женской репродуктивной системы в Украине и четвертым — среди причин смертности от рака в мире.

Ежегодно в нашей стране диагностируют около 4 тыс. новых случаев. И именно поэтому обновление стандартов и запуск национальной программы прививок против ВПЧ могут защитить миллионы украинок.

Источник: Государственный экспертный центр Минздоава Украины

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