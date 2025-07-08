Вакцинация против ВПЧ в Украине: Минздрав внедряет бесплатные прививки

С 2026 года в Украине вводят бесплатную вакцинацию против ВПЧ (вируса папилломы человека) для девочек в возрасте 12-13 лет.

Это станет частью обновленного Национального календаря профилактических прививок, сообщает Министерство здравоохранения.

Бесплатная вакцинация против ВПЧ в Украине

По словам заместителя министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, вакцинация против ВПЧ-инфекции в ЕС является частью обязательной программы иммунизации.

Сейчас смотрят

Украина внедряет вакцинацию по международным стандартам, присоединяясь к 75 странам, где прививка от ВПЧ для девочек является бесплатной, и к 149 странам, где она уже входит в национальные программы.

Минздрав уже заключил договор на закупку 9-валентной вакцины против ВПЧ, которая защищает от 9 основных типов вируса, в том числе 7 высокоонкогенных.

— Предварительно специалисты провели сравнительную оценку медицинских технологий 4-х и 9-ти валентных вакцин и результаты показали, что 9-ти валентная вакцина имеет более высокий показатель экономической эффективности, — отметил Кузин.

Первые партии закупленной вакцины Гардасил 9 будут доставлены в конце 2025 года.

А уже в начале 2026 года бесплатная вакцинация против ВПЧ в Украине станет доступной для девочек-подростков.

По рекомендации ВОЗ, наилучший эффект достигается, если вакцинация от ВПЧ проводится до начала половой жизни, возраст 12-13 лет является оптимальным для прививки.

Что такое ВПЧ и чем опасен

Вирус папилломы человека — это группа из более чем 200 типов вирусов, из которых примерно 40 передаются половым путем.

Некоторые из них способны провоцировать не только рак шейки матки, но и рак вульвы, влагалища, ануса, ротовой полости и горла.

Часто ВПЧ-инфекция не имеет симптомов, поэтому выявить болезнь можно только по результатам специальных тестов и обследований.

Поэтому вакцинация против ВПЧ является надежным способом профилактики.

Источник : Минздрав

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.