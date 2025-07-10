В Україні затверджено новий стандарт лікування раку шийки матки: деталі

В Україні оновлено стандарт лікування одного з найнебезпечніших онкологічних захворювань жінок — раку шийки матки.

На захисті жіночого здоров’я: сучасний підхід

Новий документ розроблено за участі провідних українських фахівців та базується на останніх рекомендаціях Європейського товариства гінекологічної онкології, радіотерапії та патології.

Вперше на національному рівні системно прописано сучасні підходи до діагностики, лікування та спостереження онкопацієнток — як на ранніх етапах, так і в складних клінічних випадках.

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Особлива увага приділяється вагітним жінкам та післятерапевтичному нагляду. Реєстр медико-технічної документації містить не лише чинний стандарт, а й клінічну настанову з проведення скринінгу та ведення жінок з передраковими станами.

Нагадаємо, що за статистикою, рак шийки матки є третім за поширеністю онкозахворюванням жіночої репродуктивної системи в Україні, і четвертим — серед причин смертності від раку у світі.

Щороку в нашій країні діагностують близько 4 тис. нових випадків. І саме тому оновлення стандартів та запуск національної програми щеплень проти ВПЛ можуть захистити мільйони українок.

Джерело: Державний експертний центр МОЗ України

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