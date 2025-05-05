Skype навсегда прекратил работу 5 мая: что делать пользователям

В понедельник, 5 мая, компания Microsoft официально закрыла сервис Skype. Один из самых известных мессенджеров мира прекратил работу после более 20 лет существования.

Пользователям предложено перейти на бесплатную версию Microsoft Teams, которая отныне станет основной альтернативой для онлайн-общения.

Что произошло со Skype

Согласно официальному сообщению Microsoft, все пользователи — как бесплатной версии, так и платной — могут войти в Teams Free со своими учетными данными Skype, и вся история чатов, контактов и другая важная информация будет автоматически перенесена. В приложении Skype появилось соответствующее оповещение, приглашающее пользователей осуществить миграцию.

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Те, кто не желает пользоваться Teams, имеют возможность экспортировать свои данные из Skype. Для пользователей с активной подпиской звонки и Skype Number будут доступны до мая через веб-портал или внутри Teams Free.

Новые подписки на Skype Credit или услуги международной связи больше не доступны.

Skype — конец эпохи

Сервис Skype основали в 2003 году швед Николас Зеннстром и датчанин Янус Фрис. Уже к 2005 году платформа насчитывала более 75 млн пользователей. В 2011-м Microsoft приобрела сервис за $8,5 млрд. С тех пор его постепенно вытеснял другой продукт компании — Teams.

О планах по закрытию Skype стало известно еще в феврале. Последнее обновление программы вышло в мае 2024 года, а в конце года Microsoft перестала продавать Skype-кредиты. В Windows появилось официальное сообщение: @Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонки и чаты в Teams@.

Причинами закрытия стали техническая устарелость, рост популярности конкурентов вроде Zoom и Discord, а также активное продвижение Microsoft Teams как основного средства коммуникации.

Источник : Microsoft

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