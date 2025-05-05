Skype назавжди припинив роботу 5 травня: що робити користувачам

У понеділок, 5 травня, компанія Microsoft офіційно закрила сервіс Skype. Один із найвідоміших месенджерів світу припинив роботу після понад 20 років існування.

Користувачам запропоновано перейти на безплатну версію Microsoft Teams, яка відтепер стане основною альтернативою для онлайн-спілкування.

Що сталося зі Skype

Згідно з офіційним повідомленням Microsoft, всі користувачі – як безплатні, так і платні – можуть увійти в Teams Free зі своїми обліковими даними Skype, і вся історія чатів, контактів та інша важлива інформація буде автоматично перенесена. У застосунку Skype з’явилося відповідне сповіщення, що запрошує користувачів здійснити міграцію.

Зараз дивляться

Ті, хто не бажає користуватися Teams, мають можливість експортувати свої дані з Skype. Для користувачів з активною підпискою дзвінки та Skype Number будуть доступні до травня через вебпортал або всередині Teams Free.

Нові підписки на Skype Credit або послуги міжнародного зв’язку більше не доступні.

Skype – кінець епохи

Сервіс Skype заснували у 2003 році швед Ніколас Зеннстром та датчанин Янус Фріс. Уже до 2005 року платформа налічувала понад 75 млн користувачів. У 2011-му Microsoft придбала сервіс за $8,5 млрд. Відтоді його поступово витісняв інший продукт компанії – Teams.

Про плани щодо закриття Skype стало відомо ще у лютому. Останнє оновлення програми вийшло у травні 2024 року, а наприкінці року Microsoft перестала продавати Skype-кредити. У Windows з’явилося офіційне повідомлення: @Починаючи з травня, Skype більше не буде доступний. Продовжуйте дзвінки та чати у Teams@.

Причинами закриття стали технічна застарілість, ріст популярності конкурентів на кшталт Zoom і Discord, а також активне просування Microsoft Teams як основного засобу комунікації.

Джерело : Microsoft

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