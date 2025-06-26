Детям до 16: YouTube обновляет правила стриминга для несовершеннолетних

С 22 июля 2025 года YouTube повысит возрастные ограничения для прямых эфиров – стримить смогут только пользователи от 16 лет. Платформа также меняет условия участия несовершеннолетних в трансляциях и внедряет новые меры безопасности.

Новые правила YouTube – что изменится

Согласно новым правилам, пользователям нужно будет достичь как минимум 16-летнего возраста, чтобы иметь право вести прямые эфиры. Ранее этот предел составлял 13 лет.

Кроме того, если в кадре появляются подростки в возрасте 13–15 лет, и они не находятся в кадре вместе со взрослым, YouTube может отключить функцию чата, ограничить некоторые возможности аккаунта или полностью прекратить трансляцию.

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В будущем такие прямые эфиры планируют удалять, а канал временно блокировать для стриминга.

Условия стриминга с участием несовершеннолетних

YouTube позволяет детям до 16 лет участвовать в стримах только при условии, что:

рядом в кадре присутствует взрослый;

трансляция ведется с аккаунта взрослого или взрослый имеет доступ к аккаунту ребенка как менеджер, редактор или владелец;

стрим запускается через YouTube Live Control Room.

YouTube также напомнил об общих правилах, за нарушение которых канал может потерять доступ к прямым эфирам. Речь идет, в частности, о нарушении правил сообщества, например, трансляция запрещенного контента или получение страйков. Также нельзя использовать чужой контент, включая трансляции, которые совпадают с авторскими видео.

Недопустимы стримы с оружием и установка аудитории “для детей” — в таких случаях отключаются чат, комментарии, напоминания и персонализированная реклама.

В YouTube также предупредили, что использование другого аккаунта для обхода запрета на стриминг считается нарушением условий пользования и может привести к полной блокировке учетной записи.

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