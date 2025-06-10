На территории Украины заблокирован уже второй YouTube-канал Арестовича — ЦПД
Платформа YouTube заблокировала новый канал подсанкционного Алексея Арестовича, который он создал после блокировки первого и основного в мае этого года.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
— Алексей Арестович находится под санкциями Совета нацбезопасности и обороны, которые ввел в действие президент Владимир Зеленский, — напомнили в центре.
YouTube заблокировал еще один канал Арестовича
В центре напомнили, что после блокировки первого и основного YouTube- канала Арестович создал еще один.
— Это уже второй канал Арестовича, который находится за границей, попавший под блокировку. Теперь он недоступен на территории Украины, — говорится в сообщении.
Санкции против Арестовича
1 мая Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
В санкционный список попал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. До этого движение ЧЕСТНО внесло Арестовича в Реестр предателей из-за распространения нарративов РФ.
Напомним, что 9 мая платформа YouTube заблокировала каналы ряда лиц, включая ранее попавших под санкции Алексея Арестовича и Константина Бондаренко.
Источник: ЦПД
Фото: Алексея Арестовича