Дітям до 16: YouTube оновлює правила стримінгу для неповнолітніх

З 22 липня 2025 року YouTube підвищить вікові обмеження для прямих ефірів – стримити зможуть лише користувачі від 16 років. Платформа також змінює умови участі неповнолітніх у трансляціях і впроваджує нові заходи безпеки.

Нові правила YouTube – що зміниться

Відповідно до нових правил, користувачам потрібно буде досягти щонайменше 16-річного віку, щоб мати право вести прямі ефіри. Раніше ця межа становила 13 років.

Крім того, якщо в кадрі з’являються підлітки віком 13–15 років, і вони не перебувають у кадрі разом із дорослим, YouTube може вимкнути функцію чату, обмежити деякі можливості акаунта або повністю припинити трансляцію.

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У майбутньому такі прямі ефіри планують видаляти, а канал тимчасово блокувати для стримінгу.

Умови стримінгу за участі неповнолітніх

YouTube дає змогу дітям до 16 років брати участь у стримах лише за умови, що:

поруч у кадрі присутній дорослий;

трансляція ведеться з акаунта дорослого або дорослий має доступ до акаунта дитини як менеджер, редактор чи власник;

стрим запускається через YouTube Live Control Room.

YouTube також нагадав про загальні правила, за порушення яких канал може втратити доступ до прямих ефірів. Йдеться, зокрема, про порушення правил спільноти, наприклад трансляція забороненого контенту або отримання страйків. Також не можна використовувати чужий контент, включно з трансляціями, які збігаються з авторськими відео.

Неприпустимі стрими зі зброєю та встановлення аудиторії “для дітей” – у таких випадках вимикаються чат, коментарі, нагадування та персоналізована реклама.

В YouTube також попередили, що використання іншого акаунта для обходу заборони на стримінг вважається порушенням умов користування і може призвести до повного блокування облікового запису.

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