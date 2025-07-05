Кошки и собаки замедляют старение мозга – исследование

По мере того, как мир стареет, а количество случаев деменции растет, ученые обнаружили неожиданного союзника в борьбе с когнитивным упадком – домашних любимцев.

Об этом сообщает The Guardian.

Кошки и собаки защищают от деменции: новое исследование о пользе домашних питомцев

Новое исследование показало, что наличие собаки или кота связано с более медленным снижением когнитивных функций у людей старшего возраста, помогая сохранить определенные участки мозга активными.

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При этом эффекты зависят от вида животного: владельцы собак сохраняли лучшую память – как кратковременную, так и долговременную, а владельцы кошек демонстрировали более медленное ухудшение речевой скорости. А вот рыбки и птички, хоть и милые, не показали значительного влияния на состояние когнитивных функций владельцев.

– Владение домашними животными связывают с положительным влиянием на когнитивное здоровье в пожилом возрасте. Но до сих пор было мало данных о том, как разные виды животных влияют на эти процессы, – отметила Адриана Ростекова, исследовательница из университета Женевы и главный автор статьи, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Ростекова использовала данные восьми волн опроса о здоровье и уходе на пенсию в Европе, чтобы отследить связь между наличием домашних любимцев и когнитивным упадком у людей старше 50 лет в течение 18 лет. Она установила, что взаимодействие с собаками и котами обеспечивает уникальную когнитивную стимуляцию, которую не дают менее требовательные животные, как рыбки или птицы.

Другие исследования подтверждают, что общение с собаками или кошками стимулирует активность в префронтальной коре головного мозга, отвечающей за внимание, эмоции и социальные связи.

Специалисты отмечают, что данные результаты могут стать важным открытием для разработки стратегий здорового старения.

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