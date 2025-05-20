Собаки помогают людям бороться с раком: как животные открывают путь к новым лекарствам

Исследования показывают, что собаки могут стать важными союзниками в борьбе с раком.

Благодаря своей чувствительности и способности обнаруживать изменения в организме, четвероногие пациенты открывают новые возможности для разработки лекарств для людей.

Пушистые пациенты и большие надежды

В 2018 году девять домашних собак стали неожиданными героями медицинского эксперимента.

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Все они страдали различными формами рака — в частности, Т-клеточной лимфомой, агрессивной разновидностью рака крови.

И именно эти собачки первыми испытали экспериментальное лечение, разработанное на основе искусственно созданного вируса везикулярного стоматита — болезни, которая обычно поражает скот.

Лучшую реакцию показали два боксера — после однократного введения препарата у них наблюдалась временная ремиссия.

Этот прорыв не только подарил надежду владельцам, но и стал толчком к новому этапу разработки лекарства.

Данные клинического испытания на собаках подали в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

После того, как агентство проанализировало результаты, началось тестирование препарата на людях с Т-клеточной лимфомой.

Лечение собак открывает путь к персонализированной терапии

Еще одно исследование выявило специфические генетические мутации, которые позволяют предсказать, как опухоль будет реагировать на лечение и какие шансы на выживание имеет пациент.

Ученые установили, что мутации в генах p53 и PIK3CA существенно влияют на агрессивность опухоли и эффективность терапии.

Однако наибольшее удивление вызвало открытие относительно мутаций в гене NRAS, связанных с агрессивным течением гемангиосаркомы (HSA) — опасной формы рака кровеносных сосудов.

Эти данные указывают на мощный потенциал геномного подтипирования — подхода, который может полностью изменить лечение не только животных, но и людей.

Благодаря таким знаниям медики смогут разрабатывать персонализированные планы терапии, ориентированные на индивидуальные мутации опухолей.

— Мы объединяем искусственный интеллект, передовые технологии геномного секвенирования и таргетную терапию, чтобы дать собакам второй шанс на жизнь. При этом мы также получаем бесценные знания о редких формах рака у людей, — отметила Кристина Лопес, основательница и генеральный директор компании FidoCure.

Поэтому наши четвероногие друзья не только нуждаются в лечении — они также могут помочь в разработке лекарств, которые будут спасать людей.

Источник: Medscape

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