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3 хв.

Коти й собаки уповільнюють старіння мозку – дослідження

собаки
Фото: Pexels

У міру того, як світ старіє, а кількість випадків деменції зростає, вчені знайшли несподіваного союзника у боротьбі з когнітивним занепадом – домашніх улюбленців.

Про це повідомляє The Guardian.

Коти та собаки захищають від деменції: нове дослідження про користь домашніх улюбленців

Нове дослідження показало, що наявність собаки або кота пов’язана з повільнішим зниженням когнітивних функцій у людей старшого віку, допомагаючи зберегти певні ділянки мозку активними.

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При цьому ефекти залежать від виду тварини: власники собак зберігали кращу пам’ять – як короткотривалу, так і довготривалу, а власники котів демонстрували повільніше погіршення мовної швидкості. А от рибки та пташки, хоча й милі, не показали значного впливу на стан когнітивних функцій власників.

– Володіння домашніми тваринами пов’язують із позитивним впливом на когнітивне здоров’я у літньому віці. Але до цього часу було мало даних про те, як різні види тварин впливають на ці процеси, – зазначила Адріана Ростекова, дослідниця з університету Женеви та головна авторка статті, опублікованої в журналі Scientific Reports.

Ростекова використовувала дані восьми хвиль опитування про здоров’я та вихід на пенсію в Європі, щоб відстежити зв’язок між наявністю домашніх улюбленців і когнітивним занепадом у людей старше 50 років протягом 18 років.

Вона встановила, що взаємодія з собаками та котами забезпечує унікальну когнітивну стимуляцію, якої не дають менш вимогливі тварини, як-от рибки чи пташки.

Інші дослідження підтверджують, що спілкування з собаками чи котами стимулює активність у префронтальній корі головного мозку, що відповідає за увагу, емоції та соціальні зв’язки.

Фахівці зазначають, що ці результати можуть стати важливим відкриттям для розробки стратегій здорового старіння.

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песик, рак, дослідження

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