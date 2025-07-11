Бюджетный iPhone и несколько iPad: Apple готовит серию новых продуктов в 2026 году

Американская корпорация Apple в первой половине 2026 года планирует выпустить целую серию новых продуктов, в том числе бюджетный iPhone, несколько моделей iPad и обновленные Mac. Об этом сообщает Bloomberg.

Какие новинки Apple представит в 2026 году

По информации инсайдеров, линейка, которая должна появиться весной следующего года, будет включать обновленные версии планшета Apple начального уровня и iPad Air, а также внешний монитор Mac. Бюджетный смартфон, получивший название iPhone 17e, станет продолжением модели за $599, которую Apple выпустила в начале этого года.

Компания также работает над обновленными MacBook Pro и Air. Хотя сначала эти компьютеры планировали представить в 2025 году, Apple рассматривает возможность перенести их выпуск на 2026 год.

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Новые продукты являются частью стратегии, направленной на возвращение к более стабильному росту доходов после выпуска iPhone осенью этого года. После всплеска продаж в начале десятилетия, вызванного пандемией, Apple в последние два года страдала от нестабильного спроса. Более медленное внедрение новых моделей, включая iPad, способствовало спаду.

В 2026 году Apple планирует представить новый, более тонкий iPhone 17, а также обновленные модели Pro. Появятся новые Apple Watch, обновленные iPad Pro и более быстрая версия гарнитуры Vision Pro.

Компания представит замену нынешнему iPad по цене $349 примерно в марте или апреле. Новая модель будет иметь более быстрый чип. Новые модели iPad Air будут оснащены чипом M4 вместо M3, но в остальном изменения будут минимальными. iPhone 17e будет похож на модель 16e, но получит процессор A19 вместо А18.

Кроме обновлений своих основных продуктов, Apple продолжает работать над хабом для умного дома. Изначально выпуск устройства был запланирован на март этого года, но компания отложила его из-за зависимости от новых функций голосового помощника Siri. Теперь это устройство может появиться в первой половине следующего года.

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