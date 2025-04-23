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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни

Деми Мур признана самой красивой по версии People в 2025 году

Демі Мур
Фото: Depositphotos

62-летнюю актрису Деми Мур назвали самым красивым человеком 2025 года.

Она не только украсила обложку традиционного специального выпуска, но и поделилась откровенными размышлениями о пути к внутренней гармонии, признании в Голливуде и переосмыслении красоты с возрастом.

Деми Мур — самый красивый человек 2025 года

После громкой роли в фильме Субстанция, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале 2024 года, Мур получила первый в карьере Золотой глобус, награду Гильдии актеров, а также внимание медиа как пример женщины, которая нашла себя.

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Звезда призналась, что переосмыслила отношение к собственному телу, возрасту и красоте. Она вспомнила, как в молодости изнуряла себя физически, стремясь соответствовать строгим стандартам индустрии: многокилометровые велозаезды, жесткие ограничения и постоянная самокритика стали частью ее жизни.

Теперь она сознательно отказалась от этих крайностей, приняв естественные изменения тела, сосредоточившись на здоровье, внутреннем комфорте и гармонии.

По словам редакторов People, современная красота — это не только внешность, а прежде всего аутентичность, жизненный опыт, сила и способность быть собой. В издании отмечают, что именно Деми Мур олицетворяет эту трансформацию.

Победители прошлых лет

В 2024 году звание самой красивой женщины мира получила София Вергара. Тогда 51-летняя актриса рассказывала People о личных вызовах, в частности разводе, и о том, как с годами ее внутренняя сила только растет.

Звание самой красивой или самого красивого People присваивает с 1990 года, и за это время обложку украшали самые известные звезды современности. Первой из них стала Мишель Пфайффер.

Рекордсменка по количеству появлений на обложке — Джулия Робертс, которая получала титул пять раз.

Первой темнокожей актрисой, возглавившей рейтинг, стала Хэлли Берри.

Кроме женщин, в выпусках появлялись и мужчины, в частности Мел Гибсон, Том Круз, Леонардо Ди Каприо и Джордж Клуни.

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Источник: People
Демі Мур, Рейтинг
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