Виктор Розовый показал, как после ранения самостоятельно делает первые шаги

Комик и военнослужащий ВСУ Виктор Розовый, который получил тяжелое осколочное ранение головы на фронте, поделился успехами в реабилитации. Он показал, как самостоятельно делает первые шаги.

Виктор Розовый начинает ходить — видео

На личной странице в Instagram юморист опубликовал видео, на котором под присмотром медика и с тростью работает над восстановлением ходьбы.

Розовый объяснил, что полноценная ходьба — это вопрос времени и регулярности занятий. Однако пока передвигаться Виктор сможет с тростью и в ортезах — это ортопедические изделия, которые предотвращают подворачивание стопы.

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— Короче, понемногу начинаю ходить: нелепо, с палочкой (с ней, скорее всего, и буду ходить), в ортезах (это такие штуки, которые предотвращают подворачивание стопы), согнутый, как дед, но сам. А это значит, что дальнейшая полноценная ходьба — это вопрос времени и занятий! Так что все ок, — подписал видео военный.

Напомним, что 21 марта прошел ровно год с тех пор, как Виктор Розовый получил ранение головы вблизи Авдеевки. Сам комик назвал эту дату своим “вторым днем рождения”.

Виктор отметил, что реабилитация продлится еще долго, а сейчас он учится принимать себя таким, какой он есть.

Фото: Виктор Розовый

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