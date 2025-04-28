Нет желания: Злата Огневич заговорила о рождении ребенка

Певица Злата Огневич откровенно высказалась о материнстве. Она призналась, что пока у нее нет желания рожать ребенка.

Злата Огневич о рождении ребенка

Артистка отметила, что материнство — это огромный труд и она с уважением относится к женщинам, которые воспитывают детей.

Однако сама же Злата не готова к таким изменениям в жизни. 39-летняя певица относит себя к категории чайлдри, то есть тех, кто не хочет иметь детей.

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— Сейчас у меня нет желания родить своего ребенка. Я принадлежу к чайлдфри. Это мой выбор, мое тело, моя жизнь. И никакие рамки общества мне точно не навяжут тот стиль жизни, которым я не хочу жить. Со всем уважением к матерям. Это огромный труд. И я не уверена, что я к этому готова, — поделилась Огневич.

Интересно, что ранее Злата Огневич была другого мнения о материнстве. Она утверждала, что хочет родить ребенка от любимого мужчины и мечтает стать мамой мальчика. Также певица говорила, что готова к усыновлению. Очевидно, Злата изменила свои взгляды на эту тему.

Недавно о материнстве высказалась Анастасия Цимбалару. Актриса призналась, что уже давно готова стать мамой и мечтает о полноценной семье, однако пока без брака.

Источник: Ближе к звездам

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