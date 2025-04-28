Сербию на Евровидении 2025 представит чемпион по каратэ: что известно о Princ

Сербию на песенном шоу Евровидение 2025 представит певец Princ с композицией Mila. Он выступит во втором полуфинале под 15-м номером.

Больше об исполнителе, который прошел путь от каратэ до большой сцены, и его конкурсной песне — читайте в материале.

Кто такой Princ: биография

Настоящее имя артиста — Стефан Здравкович. Он родился 29 сентября 1993 года в городе Вране. С 2002 года живет в Белграде. Еще в детстве занимался спортом и становился чемпионом Сербии по каратэ.

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В 15 лет основал свою первую группу Sesta Zica, впоследствии стал фронтменом рок-группы Sisyphus. Он владеет игрой на гитаре и ударных, а также имеет актерский опыт — играл главную роль в сербской постановке мюзикла Иисус Христос — суперзвезда.

Princ получил известность благодаря участию в шоу The Voice of Bulgaria, где вошел в число 12 лучших участников среди 4 тыс. Певец участвовал в международных фестивалях в Беларуси, Мальте, Казахстане, Литве, Италии и Испании, а также побеждал на конкурсах в Болгарии и Мальте.

На национальном отборе Pesma za Evroviziju 2023 Princ занял второе место с песней Cvet Sa Istoka, одержав победу в телеголосовании. В 2025 году он вернулся на отбор с песней Mila, выиграл конкурс и получил право представлять Сербию на Евровидении в Базеле.

О чем песня Princ — Mila

Песня Mila — это романтическая балладная история о любви, разлуке и силе чувств. Princ отмечает, что это самая сложная композиция в его карьере по динамике и вокальным переходам.

Основной смысл песни заключается в том, что любовь иногда требует отпустить того, кого любишь, даже если сердце стремится держать этого человека рядом.

Перевод песни Princ — Mila

Любимая

Пусть это будет моим последним ужином,

Пусть глаз Цербера уведет меня в ночь.

Пусть тебя разбудит запах воспоминаний

И моя музыка твоего имени.

Любимая

Ты заплатила цену за мою любовь.

Любимая, ты вернула жизнь с края.

Есть много причин любить другого,

Но я так хочу, чтобы ты осталась со мной.

Позволь поцеловать тебя тому,

Кто лжет лучше.

Но пусть тебя получит тот,

Кто рискует всем.

Любимая

Ты заплатила за мою любовь.

Любимая, ты вернула жизнь с края.

Есть много причин любить другого,

Но я так сильно хочу тебя удержать.

Princ — Mila на Евровидении 2025: видео выступления

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