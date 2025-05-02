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Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб актер из Днепра Максим Ковтун

Максим Ковтун

На фронте погиб Максим Ковтун, актер Днепропетровского академического областного украинского молодежного театра.

Он вступил в ряды Вооруженных сил Украины добровольцем. У Максима осталась жена и маленькая дочь.

Максим Ковтун погиб, защищая Украину

О гибели актера сообщили на странице молодежного театра в Facebook. Театральный коллектив, коллеги и друзья выразили соболезнования родным Максима.

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— Максим пошел на фронт, чтобы защитить нашу страну, нашу свободу, наше будущее. Он отдал самое ценное — свою жизнь — за мирное небо над нами, — говорится в посте.

Максим играл в постановках для детей и взрослых. Он принимал участие в постановке Игроки по Гоголю, сыграл главную роль Эзопа в одноименном спектакле, а также появлялся в более 10 кукольных и игровых спектаклях для детей.

— Его роли — яркие, искренние, полные тепла — навсегда останутся в наших сердцах. Он играл для детей и взрослых, даря радость, смех и глубокие эмоции, — добавили в молодежном театре.

Накануне стало известно, что война унесла жизнь Владимира Коцура, спортивного журналиста.

Он защищал Украину в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ. Владимир родом из Ровенской области, 5 июля ему должно было бы исполниться 54 года.

Фото: Елена Коровяковская

Война в Украине, ВСУ
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