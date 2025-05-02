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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Віддав життя за Україну: на фронті загинув актор з Дніпра Максим Ковтун

Максим Ковтун

На фронті загинув Максим Ковтун, актор Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру.

Він долучився до лав Збройних сил України добровольцем. У Максима залишилася дружина і маленька донечка.

Максим Ковтун загинув, захищаючи Україну

Про загибель актора повідомили на сторінці молодіжного театру у Facebook. Театральний колектив, колеги і друзі висловили співчуття рідним Максима.

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– Максим пішов на фронт, щоб захистити нашу країну, нашу свободу, наше майбутнє. Він віддав найцінніше – своє життя – за мирне небо над нами, – йдеться в дописі.

Максим грав у постановках для дітей і дорослих. Він брав участь у постановці Гравці за Гоголем, зіграв головну роль Езопа в однойменній виставі, а також з’являвся у понад 10 лялькових та ігрових виставах для дітей.

– Його ролі – яскраві, щирі, сповнені тепла – назавжди залишаться в наших серцях. Він грав для дітей і дорослих, даруючи радість, сміх і глибокі емоції, – додали у молодіжному театрі.

Напередодні стало відомо, що війна забрала життя Володимира Коцура, спортивного журналіста.

Він боронив Україну в лавах ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ. Володимир родом із Рівненщини, 5 липня йому мало б виповнилося 54 роки.

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Фото: Олена Коровяковська

Війна в Україні, ВСУ
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