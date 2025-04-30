На войне погиб спортивный журналист Владимир Коцур — ему было 53 года

На войне погиб спортивный журналист и военнослужащий Владимир Коцур. Он защищал Украину в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ.

На фронте погиб Владимир Коцур

Трагическую новость сообщило онлайн-медиа Спорт-Экспресс, где журналист работал в течение 10 лет. Владимир родом из Ровенской области, 5 июля ему должно было бы исполниться 54 года.

В 1900-х — начале 2000-х Коцур освещал спортивные события в Ровно, а затем переехал в Киев, где начал работу в издании Спорт-Экспресс в Украине. Он также публиковался в изданиях Украинский футбол и Команда.

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В Sport.ua отметили, что журналистское сообщество с теплотой будет вспоминать Коцура. Особенно историю, когда он в октябре 2004 года после матча Украина — Греция пытался взять автограф и сфотографироваться с футболистом Костасом Кацуранисом.

— В Венецианском дворике НСК Олимпийский греков, которые были действующими чемпионами континента, хотел увидеть каждый. Коцур имел свою цель. Когда из раздевалки выходил Кацуранис, Владимир “на двух опорных” перегородил ему дорогу со словами: Я Коцур, ты — Кацуранис. У Костаса не было, даже если он сомневался, другого выбора, чем согласиться на фото и автограф, — вспомнила редакция.

Недавно стало известно, что война унесла жизнь Владимира Мандзюка, профессионального боксера. Ему было всего 28 лет.

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