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Фоллаут возвращается: шоураннеры раскрыли дату выхода второго сезона

Фолаут 2 сезон - дата виходу

Сериал Фоллаут (Fallout) официально возвращается на телеэкраны. Об этом стало известно во время презентации Amazon MGM Studios на Upfront 2025.

Несмотря на то, что съемки завершились только 8 мая, зрители получат новый сезон раньше, чем ожидалось.

Fallout 2 сезон — сюжет

Хотя официальный синопсис создатели пока держат в секрете, уже известно, что главные герои — Люси (Элла Пернелл) и Гуль (Уолтон Хоггинс) — отправятся в постапокалиптический город Нью-Вегас.

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Локация, знакомая фанатам игры Fallout: New Vegas, появилась в финале первого сезона. Ожидается, что в новом сезоне мы увидим дезкло (deathclaws) — смертоносных мутантов из оригинальной игры, о которых намекали шоураннеры еще в прошлом году.

В тизер-трейлере, который неожиданно опубликовали на Reddit, герои драматично смотрят друг на друга в окрестностях Нью-Вегаса. Трейлер длится всего 33 секунды, но подтверждает дату премьеры и атмосферу постапокалиптического приключения.

Fallout Season 2 Teaser [Part 1/2]
byu/JustBottleDiggin inFallout

Фоллаут 2 сезон — дата выхода и количество серий

Премьера второго сезона Фоллаута запланирована на декабрь 2025 года. Он, как и первый, выйдет на платформе Amazon Prime Video. Точная дата пока не разглашается.

Количество серий в новом сезоне также еще не подтверждено, однако ожидается, что формат останется аналогичным первому сезону, который состоял из 8 эпизодов.

К слову, популярность сериала оказалась настолько большой, что Amazon уже продлил проект на третий сезон. Актер Аарон Мотен, сыгравший Максимуса, заявил, что сюжетная арка рассчитана минимум на 5-6 сезонов, поэтому история Fallout только начинается.

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Фото: скриншот из трейлера

Источник: TechRadar
Amazon, Серіал
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