Фоллаут возвращается: шоураннеры раскрыли дату выхода второго сезона
Сериал Фоллаут (Fallout) официально возвращается на телеэкраны. Об этом стало известно во время презентации Amazon MGM Studios на Upfront 2025.
Несмотря на то, что съемки завершились только 8 мая, зрители получат новый сезон раньше, чем ожидалось.
Fallout 2 сезон — сюжет
Хотя официальный синопсис создатели пока держат в секрете, уже известно, что главные герои — Люси (Элла Пернелл) и Гуль (Уолтон Хоггинс) — отправятся в постапокалиптический город Нью-Вегас.
Локация, знакомая фанатам игры Fallout: New Vegas, появилась в финале первого сезона. Ожидается, что в новом сезоне мы увидим дезкло (deathclaws) — смертоносных мутантов из оригинальной игры, о которых намекали шоураннеры еще в прошлом году.
В тизер-трейлере, который неожиданно опубликовали на Reddit, герои драматично смотрят друг на друга в окрестностях Нью-Вегаса. Трейлер длится всего 33 секунды, но подтверждает дату премьеры и атмосферу постапокалиптического приключения.
Fallout Season 2 Teaser [Part 1/2]
byu/JustBottleDiggin inFallout
Фоллаут 2 сезон — дата выхода и количество серий
Премьера второго сезона Фоллаута запланирована на декабрь 2025 года. Он, как и первый, выйдет на платформе Amazon Prime Video. Точная дата пока не разглашается.
Количество серий в новом сезоне также еще не подтверждено, однако ожидается, что формат останется аналогичным первому сезону, который состоял из 8 эпизодов.
К слову, популярность сериала оказалась настолько большой, что Amazon уже продлил проект на третий сезон. Актер Аарон Мотен, сыгравший Максимуса, заявил, что сюжетная арка рассчитана минимум на 5-6 сезонов, поэтому история Fallout только начинается.
Фото: скриншот из трейлера