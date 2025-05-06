Настало время финальных игр: Netflix показал трейлер 3 сезона Игры в кальмара

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер третьего сезона южнокорейского триллера Игра в кальмара. Премьера новых эпизодов состоится 27 июня 2025 года.

Трейлер 3 сезона Игры в кальмара

В начале видео можно увидеть, как в зал ко всем игрокам выносят коробку, похожую на гроб, но с ярким розовым бантом. Когда игроки поднимают крышку, то видят Сон Ги Хуна, который оживает и снова оказывается в игре.

— Неудачное восстание, смерть друга и тайное предательство. Третий и последний сезон самого популярного сериала Netflix начинается после кровавой развязки второго сезона, когда Ги Хун, известный как Игрок 456, переживает худший этап своей жизни, — заинтриговали создатели шоу.

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Игра в кальмара не останавливается ни для кого, поэтому Ги Хун и другие выжившие игроки будут втянуты в смертельные игры, которые будут проверять решимость каждого из них. С каждым раундом их выбор будет приводить к все более серьезным последствиям.

— Тем временем Ин-хо вернется к роли фронтмена, чтобы встречать таинственных VIP-персон, а его брат Чжун-хо продолжит поиски неуловимого острова, не подозревая, что среди них есть предатель. Примет ли Ги Хун правильные решения, или фронтмен окончательно сломает его дух?” — говорится в описании к трейлеру.

Хван Дон Хёк снова выступил режиссером, сценаристом и продюсером сериала. В третьем сезоне Игры в кальмаре появятся Ли Чжон Чжэ, Ли Бьон Гун, Йим Си Ван, Кан Ха Ниль, Ви Ха Чжун, Пак Гю Йон, Пак Сун Гун, Ян Дон Гин, Кан Е Сим, Чо Ю Ри, Чхэ Кук Хи, Ли Дэвид, Ро Чжэ Вон, Чжун Сук Хо, а также Пак Хи Сун.

Недавно Netflix раскрыл дату выхода еще одного своего хита — сериала Уэнсдей. В сети появился официальный тизер, раскрывший некоторые моменты из второго сезона шоу.

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