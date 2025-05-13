Фолаут повертається: шоуранери розкрили дату виходу другого сезону

Серіал Фолаут (Fallout) офіційно повертається на телеекрани. Про це стало відомо під час презентації Amazon MGM Studios на Upfront 2025.

Попри те, що зйомки завершилися лише 8 травня, глядачі отримають новий сезон раніше, ніж очікувалося.

Fallout 2 сезон – сюжет

Хоча офіційний синопсис творці поки що тримають у секреті, вже відомо, що головні герої – Люсі (Елла Пернелл) та Ґуль (Волтон Гоґґінс) – вирушать у постапокаліптичне місто Нью-Вегас.

Зараз дивляться

Локація, знайома фанатам гри Fallout: New Vegas, з’явилася в фіналі першого сезону. Очікується, що в новому сезоні ми побачимо дезкло (deathclaws) – смертоносних мутантів з оригінальної гри, про яких натякали шоуранери ще минулого року.

У тизер-трейлері, який несподівано опублікували на Reddit, герої драматично дивляться один на одного на околицях Нью-Вегаса. Трейлер триває лише 33 секунди, але підтверджує дату прем’єри й атмосферу постапокаліптичної пригоди.

Фолаут 2 сезон – дата виходу та кількість серій

Прем’єра другого сезону Фолауту запланована на грудень 2025 року. Він, як і перший, вийде на платформі Amazon Prime Video. Точна дата наразі не розголошується.

Кількість серій у новому сезоні також ще не підтверджено, однак очікується, що формат залишиться аналогічним першому сезону, який складався з 8 епізодів.

До слова, популярність серіалу виявилася настільки великою, що Amazon вже продовжив проєкт на третій сезон. Актор Аарон Мотен, що зіграв Максимуса, заявив, що сюжетна арка розрахована щонайменше на 5–6 сезонів, тож історія Fallout тільки починається.

Фото: скриншот з трейлера

Джерело : TechRadar

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