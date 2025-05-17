Образы ведущих Евровидения 2025: от неона до сказочной рыбы
Евровидение 2025 в швейцарском Базеле подарило не только яркие выступления конкурсантов, но и целую галерею образов ведущих.
Гейзел Брюггер и Сандра Штудер провели оба полуфинала, а к финалу к ним присоединилась Мишель Гунцикер. Их наряды не оставили равнодушными ни зрителей, ни соцсети. К слову, все образы были созданы из переработанных материалов.
Образы ведущих в первом полуфинале Евровидения 2025
13 мая ведущие Хейзел Брюггер и Сандра Штудер выбрали яркие костюмы, которые сочетали индивидуальность и экологичность.
Хейзел вышла в расшитом жакете с массивной вышивкой бисером и пайетками — синие, розовые и бирюзовые узоры напоминали подводный мир или стилизованную карту планеты.
Сандра дополнила дуэт неоновым костюмом с блестящим топом — образ смелый и праздничный одновременно.
Образы ведущих вл втором полуфинале Евровидения 2025
Образ Хейзел, в котором она появилась на сцене во втором полуфинале 15 мая, вызвал волну обсуждений.
Она вышла в костюме из прозрачного материала с нашитыми голографическими дисками. В соцсетях этот наряд сравнивали с обложкой детской книги The Rainbow Fish и даже шутили о покупках с Temu.
Сандра же выбрала черный жакет, украшенный крупными кристаллами и жемчугом.
Образы ведущих в финале Евровидения 2025
17 мая к Брюггер и Штудер присоединилась Мишель Гунцикер. Она нарядилась в блестящее платье телесного цвета, которое подчеркивало фигуру.
Хейзел Брюггер выбрала расшитый жакет с гигантским цветочным орнаментом в красно-зеленых и белых тонах, который имел декоративный акцент с яркой центральной частью, похожей на солнце или глаз.
Сандра Штудер появилась в насыщенном розовом костюме с пайетками.
Ранее швейцарский вещатель SRG SSR подчеркнул, что выбранные ведущие олицетворяют главные ценности страны — открытость, многоязычие и единство. Девиз нынешнего шоу Welcome home — Приветствуем дома.