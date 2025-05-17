Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
В белом платье и шапке: победители Евровидения 2024 Nemo вернулись на сцену конкурса
Победители Евровидения 2024 Nemo выступили в финале нынешнего песенного конкурса, который проходит сегодня, 17 мая, в швейцарском Базеле.
Nemo вернулись на Евровидение
Nemo вышли на сцену Евровидения 2025 в начале шоу, перед выходом всех стран-участниц. Артисты исполнили песню The Code, которая в прошлом году принесла им победу на конкурсе.
Nemo появились в финале Евровидения 2025 в длинном белом платье, похожем на свадебное, и белой зимней шапке.
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Отметим, что благодаря победе Nemo на Евровидении 2024 в этом году конкурс проходит в Швейцарии.
Украину на мероприятии представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. В финале Евровидения 2025 украинцы выступят под номером 7.
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