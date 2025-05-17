Образи ведучих Євробачення 2025: від неону до казкової риби

Євробачення 2025 у швейцарському Базелі подарувало не лише яскраві виступи конкурсантів, а й цілу галерею образів ведучих.

Гейзел Брюґґер та Сандра Штудер провели обидва півфінали, а до фіналу до них приєдналася Мішель Гунцікер. Їхні вбрання не залишили байдужими ні глядачів, ні соцмережі. До слова, усі образи були створені з перероблених матеріалів.

Образи ведучих у першому півфіналі Євробачення 2025

13 травня ведучі Гейзел Брюґґер і Сандра Штудер обрали яскраві костюми, які поєднували індивідуальність та екологічність.

Зараз дивляться

Гейзел вийшла у розшитому жакеті з масивною вишивкою бісером і паєтками – сині, рожеві та бірюзові візерунки нагадували підводний світ або стилізовану мапу планети.

Сандра доповнила дует неоновим костюмом із блискучим топом – образ сміливий і святковий водночас.

Образи ведучих у другому півфіналі Євробачення 2025

Образ Гейзел, у якому вона зʼявилася на сцені у другому півфіналі 15 травня, спричинив хвилю обговорень.

Вона вийшла у костюмі з прозорого матеріалу з нашитими голографічними дисками. У соцмережах це вбрання порівнювали з обкладинкою дитячої книги The Rainbow Fish і навіть жартували про покупки з Temu.

Сандра ж обрала чорний жакет, прикрашений великими кристалами та перлинами.

Образи ведучих у фіналі Євробачення 2025

17 травня до Брюґґер і Штудер приєдналася Мішель Гунцікер. Вона вбралася у блискучу сукню тілесного кольору, яка підкреслювала фігуру.

Гейзел Брюґґер обрала розшитий жакет із гігантським квітковим орнаментом у червоно-зелених і білих тонах, що мав декоративний акцент із яскравою центральною частиною, схожою на сонце або око.

Сандра Штудер зʼявилася у насиченому рожевому костюмі з паєтками.

Раніше швейцарський мовник SRG SSR наголосив, що обрані ведучі уособлюють головні цінності країни – відкритість, багатомовність і єдність. Девіз цьогорічного шоу Welcome home – Вітаємо вдома.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.