Ziferblat на Евровидении 2025: что известно о представителях Украины и их песне Bird of Pray

Украину на Евровидении 2025 в Базеле представила группа Ziferblat. Музыканты вышли на международную сцену с песней Bird of Pray в финале под седьмым номером, 17 мая.

Что известно о представителях Украины на Евровидении 2025 Ziferblat и о чем их конкурсный трек — читайте далее в материале.

Кто такие Ziferblat: биография представителей Украины на Евровидении 2025

Группа Ziferblat была создана в 2015 году. В состав коллектива входят трое участников: Даниил Лещинский (солист), Валентин Лещинский (гитарист) и Федор Ходаков (барабанщик).

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В 2017 году музыканты выпустили свой первый мини-альбом Киносеанс. В 2019-м они приняли участие в шоу Х-Фактор, где спели трек Вночі. Артисты получить три “да” от судей и прошли в тренировочный лагерь.

В октябре 2022 года Ziferblat вошел в лонглист Нацотбора на Евровидение 2023, но в десятку финалистов музыканты не попали.

Свой первый студийный альбом Перетворення, в который вошло 13 песен, Ziferblat выпустил в апреле 2023 года. Концепция альбома заключается в том, что он показывает становление артистов с подросткового возраста до взрослой жизни.

В 2024 году участники Ziferblat во второй раз попробовали свои силы в Нацотборе на Евровидение. Музыканты выступали с песней Place I Call Home, однако в финале заняли 2-е место, уступив дуэту Alyona Alyona и Jerry Heil.

С третьей попытки Ziferblat удалось завоевать право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2025 в швейцарском Базеле.

Ziferblat — Bird of Pray: о чем песня

Bird of Pray — это песня о надежде и о том, что после темных времен всегда наступают светлые. По словам участников Ziferblat, их композиция рассказывает историю украинцев, которых разлучила война, особенно после начала полномасштабного вторжения РФ.

Трек написан на английском и украинском языках. Центральным символом и образом композиции является птичка, которая олицетворяет возрождение, свободу и надежду на новые изменения. Она предстает как предвестница весны и воплощение идеи жизненной цикличности.

В песне Bird of Pray переплетаются тоска по дому, боль утраты и одновременно молитва, переданная через образ птички, призванной донести послание туда, где еще не погасли свет и надежда.

Перевод песни Ziferblat — Bird of Pray

Зайдешь-зайдешь и ко мне, моя птичка

Крыльями песня взлетает тяжелая

Сердце, любимое сердце, не волнуйся.

Судьба доверила мир последним из нас

Я ищу свет, я ищу свет, я сверну горы

И я зову тебя

Лети, птичка

Я прошу тебя

Умоляю тебя, пожалуйста, просто

Живи, подели

Мое сердце с тем, кто

заботится обо мне и моей маленькой молитвенной птичке

Возвращайся, возвращайся домой, родная тропинка

Пение перелетных птиц рождает весну

Я зову тебя

Лети, птичка.

Я прошу тебя

Умоляю тебя, просто

Позаботься обо мне и моей маленькой птичке

Лети, как птичка

Куда ты идешь?

Я прошу тебя, пожалуйста, просто живи

Раздели мое сердце с тем, кто

Лети, птичка.

Я прошу тебя

Умоляю тебя, пожалуйста, просто

Живи, поделись

Мое сердце с тем, кто

Заботится обо мне и моей маленькой молитвенной птичке.

Ziferblat — Bird of Pray на Евровидении 2025: видео выступления

Фото: Ziferblat

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