Ziferblat на Євробаченні 2025: що відомо про представників України і їхню пісню Bird of Pray
Україну на Євробаченні 2025 в Базелі представив гурт Ziferblat. Музиканти вийшли на міжнародну сцену з піснею Bird of Pray у фіналі під сьомим номером, 17 травня.
Що відомо про представників України на Євробаченні 2025 Ziferblat та про що їхній конкурсний трек – читайте далі в матеріалі.
Хто такі Ziferblat: біографія представників України на Євробаченні 2025
Гурт Ziferblat був створений у 2015 році. Наразі до складу колективу входять троє учасників: Даниїл Лещинський (соліст), Валентин Лещинський (гітарист) і Федір Ходаков (барабанщик).
У 2017 році музиканти випустили свій перший мініальбом Кіносеанс. У 2019-му вони взяли участь у шоу Х-Фактор, де заспівали трек Вночі. Артисти отримати три “так” від суддів і пройшли до тренувального табору.
У жовтні 2022 року Ziferblat увійшов до лонгліста Нацвідбору на Євробачення 2023, але до десятки фіналістів музиканти не потрапили.
Свій перший студійний альбом Перетворення, до якого увійшло 13 пісень, Ziferblat випустив у квітні 2023 року. Концепція альбому полягає в тому, що він показує становлення артистів з підліткового віку до дорослого життя.
У 2024 році учасники Ziferblat вдруге спробували свої сили у Нацвідборі на Євробачення. Музиканти виступали з піснею Place I Call Home, однак у фіналі зайняли 2-ге місце, поступившись дуету Alyona Alyona і Jerry Heil.
З третьої спроби Ziferblat вдалося вибороти право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2025 у швейцарському Базелі.
Ziferblat – Bird of Pray: про що пісня
Bird of Pray – це пісня про надію і про те, що після темних часів завжди настають світлі. За словами учасників Ziferblat, їхня композиція розповідає історію українців, яких розлучила війна, особливо після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Трек написаний англійською і українською мовами. Центральним символом й образом композиції є пташка, яка уособлює відродження, свободу та сподівання на нові зміни. Вона постає як провісниця весни та втілення ідеї життєвої циклічності.
У пісні Bird of Pray переплітаються туга за домом, біль утрати та водночас молитва, передана через образ пташки, покликаної донести послання туди, де ще не згасли світло й надія.
Переклад пісні Ziferblat – Bird of Pray
Зайде-зайдеш і до мене, моя пташка
Крилами пісня злітає важка
Серденько серце кохане, не турбуйся
Доля довірила світ останнім із нас
Я світла шукаю, гори зверну
І я кличу тебе
Лети, пташко
Я благаю тебе
Благаю тебе, будь ласка, просто
Живи, поділи
Моє серцем з тим, хто
Дбає про мене і мою маленьку молитовну пташку
Вертай-вертайся додому, рідна стежка
Спів перелітних пташок народить весну
Я кличу тебе
Лети, пташко
Я благаю тебе
Благаю тебе, просто
Дбай про мене і мою маленьку пташку
Лети, наче пташка
Куди ти йдеш?
Я благаю тебе, будь ласка, просто живи
Поділи моє серце з тим, хто
Лети, пташко
Я благаю тебе
Благаю тебе, будь ласка, просто
Живи, поділи
Моє серце з тим, хто
Дбає про мене і мою маленьку молитовну пташку.
Ziferblat – Bird of Pray на Євробаченні 2025: відео виступу
Фото: Ziferblat