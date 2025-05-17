Ставки букмекеров на Евровидение 2025: на каком месте Украина перед финалом

Букмекеры продолжают принимать ставки на участников Евровидения 2025, первый полуфинал которого состоялся во вторник, 13 мая, а второй завершился в ночь на 16 мая. Финал нас ждет сегодня, 17 мая.

Пятерка фаворитов перед финалом немного изменилась, а вот Украина опустилась в позициях. Напомним, что в швейцарском Базеле нашу страну представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025

На первой строчке таблицы, содержащей названия уже 26 стран, стабильно держится Швеция с 42% и песней о сауне от комедийной группы Kaj, которой многие предвещают победу.

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На втором месте так же находится Австрия (20%), за ней замыкает первую тройку Франция (14%). На четвертом месте Финляндия (6%). Пятерку замыкают Нидерланды (3%).

Украина с 14-й строчки в таблице спустилась на 16-ю. Перед нами — Германия, Греция, Испания, Великобритания, Италия, Мальта, Албания, Швейцария, Израиль, Эстония.

Аутсайдеры и другие участники прогноза

Начиная с 10-й позиции, в списке расположились страны, чьи шансы на победу по состоянию на сейчас оценивают лишь в 1%. Однако есть аутсайдеры с еще более низким показателем.

Таких стран 13 — Испания, Греция, Германия, Украина, Люксембург, Дания, Польша, Латвия, Норвегия, Литва, Сан-Марино, Исландия, Португалия, Армения.

К слову, сама таблица также сократилась, ведь некоторые страны выбыли после первого и второго полуфиналов Евровидения 2025.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025 формируются на основе общей репутации стран, предыдущих результатов и интереса к участникам.

Фото: скриншот с канала Eurovision Song Contest

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