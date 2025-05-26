Виктор Павлик показал себя в детстве — редкое фото из архива певца

Певец Виктор Павлик поделился редким архивным снимком, на котором запечатлен еще совсем маленьким мальчиком на руках у старшей сестры Людмилы.

Виктор Павлик показал архивное фото с сестрой

Трогательная черно-белая фотография переносит во времена детства артиста. На снимке маленькая Людмила в платьице с нежностью и заботой держит на руках будущего исполнителя хита Ні обіцянок, ні пробачень. Маленький Витя в это время сосредоточенно смотрит прямо в камеру.

Этим фото Виктор Павлик дополнил поздравление сестры с днем рождения, написав теплые слова благодарности и любви.

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— Ты — не просто сестра, ты — моя поддержка, советчица и родная душа. Спасибо за твою доброту, терпение, заботу и искренность, — написал артист.

Он добавил к этому пожелание родному человеку и заверил, что очень ее любит. Поклонники Павлика присоединились к поздравлениям.

Что известно о сестре Виктора Павлика

Известно, что в 1994 году Людмила Павлик переехала в Россию, где вышла замуж, однако связь с братом не теряла. Уже после полномасштабного вторжения она приезжала в гости к маме в Теребовлю в Тернопольской области, где наконец увидела родных. Летом 2023 года Виктор Павлик делился фотографиями с долгожданной встречи.

Ранее певец рассказывал, что чаще общается с сестрой в мессенджерах, также она иногда приезжает в Киев, где живет ее старшая дочь. Соцсети Людмила Павлик ведет на украинском языке и нередко делится семейным контентом. По образованию она – педагог.

Фото: Людмила Павлик

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