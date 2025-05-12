El Кравчук показал архивное фото, на котором целует Могилевскую: как отреагировала певица

Певец EL Кравчук (Андрей Остапенко) поделился откровенным архивным фото с Натальей Могилевской. В кадре он крепко обнимает артистку и целует ее в щечку.

EL Кравчук показал фото с Могилевской

Черно-белый снимок, на котором EL Кравчук позирует вместе с Могилевской, появился в Instagram исполнителя. Он не уточнил, когда именно было сделано фото, однако в кадре артисты запечатлены совсем юными.

— Есть что вспомнить, нечего детям рассказать! Нашел фото с Натальей Могилевской, — подписал фотографию EL Кравчук.

Отметим, что ранее EL Кравчук и Могилевская довольно тесно дружили. С ними в компании также были Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, и экскурсовод и писательница Лада Лузина.

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Реакция Могилевской

Артистка не прошла мимо архивной фотографии. В комментариях под постом Могилевская написала: Обнимаю, а также добавила эмодзи в виде красного сердца.

El Кравчук ответил Наталье сердечками и поинтересовался, почему она не подписана на его профиль Instagram. Вероятно, сейчас коллеги не так тесно общаются, как в молодости.

На фото Могилевской и El Кравчука также обратила внимание Тина Кароль. А поклонники засыпали артистов комплиментами.

Какие, — написала Тина Кароль и добавила смайлик в виде огонька.

Замечательная фотография! Секси-символы мечтательного времени.

Какие красивые!

Какие вы замечательные! Сколько открытой энергии и позитива от вас!

Такие молодые, такие красивые. Мое детство, Территория А.

Так красиво! Жаль, что нельзя вернуть время назад.

Какие красивые и талантливые, — пишут в комментариях.

Фото: Наталья Могилевская, El Кравчук

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